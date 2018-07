Stille ballenvangers kosten Oss 18.000 euro

Utrechtse ondernemer zorgt voor nieuw leven in De Schans in Geffen

12:00 GEFFEN - Er komt nieuw leven in wat voorheen De Schans was in Geffen. De Utrechtse ondernemer Mikail Ors heeft het pand aan de Kerkstraat ingrijpend verbouwd tot partycentrum Raqqas: een feestzaal met cocktailbar en loungeplek.