Stoppend huisarts Marco Buijs: 'Jezelf altijd voorhouden dat jij niet de almachtige bent'

Het restantje blauwwitte P-bordjes ('van Pensioen') ligt stil getuigend van zijn laatste werkdag nog in de hal van de huisartsenpraktijk aan de Opaalweg. 'Een heel relaxte dag' zal scheidend 'vrije huisarts' Marco Buijs (65) later bij een kop koffie meermalen herhalen. Zijn slotdag begon met een exclusief ritje in open BMW Z4, werd voortgezet op de rode loper en kende met 'intense gesprekken' van maar liefst twintig minuten per patiënt een onvergetelijk en soms emotioneel vervolg. ,,En nu kan ik volop gaan genieten van onze negen kleinkinderen, de dagelijkse aanwezigheid van mijn vrouw Marianne én haar aow'tje", glimt en glundert Buijs van oor tot oor.



De rust in rank lijf, dito leden en kalend hoofd lijkt te zijn weergekeerd. Lijkt, benadrukt de huisarts. Want tijdens zijn afscheidsuren verkocht-ie, terwijl hij bij de overburen ('de apotheek') even buurttijd had ingelast, zijn woonhuis. ,,We gaan verhuizen naar Heusden. Vandaar. Maar eerst neem ik nog uitgebreid afscheid van mijn patiënten. Volgende week maandag, in museum Jan Cunen. Zo'n 1700 uitnodigingen gingen de deur uit; zou mooi zijn als ik zoveel mensen de hand kan schudden. Kunnen ze en passant ook nog de lopende exposities bezoeken. Zo vangen we twee vliegen in één klap."