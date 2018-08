Straatgraffiti moet zorgen voor minder verkeersslachtoffers in en rond Oss

Oss genomi­neerd voor de nationale Steenbreek­tro­fee

9:27 OSS - Oss is een van de zes gemeenten die dit jaar kans maken op de nationale Steenbreektrofee. Deze onderscheiding is in het leven geroepen om gemeenten te stimuleren meer groen en minder straatverharding in de wijken te krijgen. Op 20 september wordt de winnaar bekend gemaakt.