Strooipop Geffen schuift twee weken op en presenteert Boef als eerste grote naam

Menig Geffenaar heeft het eerste weekend van oktober standaard afgeblokt in de agenda. Dan is Strooipop, vaste prik. Maar dit jaar komt daar verandering in. Het festival bij molen de Vlijt schuift op naar 15 en 16 september. ,,Lang leek het erop dat Festyland dit keer in ‘ons’ weekend zou vallen”, zegt organisator Rob van Herpen. ,,Daarom hebben we Strooipop verplaatst. Een stap die achteraf niet nodig bleek. Maar toen we daar achter kwamen, waren de eerste artiesten al geboekt.” Van Herpen maalt niet om het besluit. De kans op mooi weer is halverwege september immers een stuk groter.

De eerste grote naam die Strooipop bekendmaakt is die van Boef. De rapper is omstreden, onder meer vanwege een aantal vrouwonvriendelijke uitspraken die hij begin dit jaar deed. Verschillende festivals annuleerden daarop het optreden van Boef. Op Strooipop is hij nu wel welkom. ,,Hij heeft inderdaad wat op zijn kerfstok”, zegt Van Herpen. ,,En we zijn het absoluut niet mijn zijn uitspraken eens. Maar je kunt hem daar moeilijk zijn hele leven voor blijven straffen. Feit is dat hij immens populair is bij de jeugd. In zijn genre is hij nu de grootste.”