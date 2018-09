Stroomuitval deert gezellige sfeer dorpsplein Heesch niet

Video Vaders zweten met zonen tijdens Obstacle Run in Oss

8 september OSS - Rennen, klimmen, springen en door het water banjeren. Het zijn de belangrijkste ingrediënten van de Obstacle Run rondom de Geffense Plas in Oss, waaraan zaterdag ongeveer 150 mensen deelnemen. Verdeeld over twee groepen leggen de deelnemers het uitdagende parcours van 3,5, 6 of 12 kilometer af.