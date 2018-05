Stropers azen op karpers in vijver bij kinderboerderij Oss

Oss houdt miljoenen over, maar houdt zorgen over kosten jeugdzorg en Wmo

14:26 OSS - ,,Drie jaar na de grote zorgtransities van Rijk naar gemeenten weten we nog steeds niet hoe dit financieel uitpakt." Wethouder Frank den Brok ontmoette de afgelopen jaren veel onbegrip van partijen in de gemeenteraad over geldbuffers in zorgbudgetten. Maar het lijkt erop dat die overschotten nu omslaan in stevige tekorten.