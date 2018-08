Sungrooves in Japanse maar ook regenachtige sferen

Mooiste gebouw van Oss kan zomaar een sportcom­plex zijn

25 augustus OSS - Het zou zomaar een NS-station uit de jaren vijftig kunnen zijn. De klok op de toren geeft aan of de reiziger zich moet haasten voor de volgende trein. De brede overstekken houden de wachtende passagiers droog. Maar de Amstelhoef in Oss is geen station. Het is een sportcomplex, stamt uit 2014 en is mede daarom met recht genomineerd voor titel 'mooiste gebouw van Oss'.