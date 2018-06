't Hageltje in Oss gaat plat: nieuw onderkomen kledinguitgifte gezocht

Er werd gisteren voor de laatste keer op deze locatie geshopt. In de oude, bloedhete schoolkantine van het pand dat rijp is voor de sloop werden bergen kleding doorgespit. 't Hageltje is een plek voor mensen die de drempel om naar de Kledingbank of de Voedselbank te gaan vaak te hoog vinden, terwijl ze nauwelijks iets te besteden hebben. Helpende Handen Oss werkt dan ook op basis van vertrouwen.

Schaamte

Zicht op een nieuwe locatie, is er niet. Vannessa Heij, samen met andere initiatiefnemer Rian Brands twee handen op een buik: ,,We gaan door, maar het zou fijn zijn als we een locatie hadden waar we onze kleding kan blijven. In het verleden huurden we busjes en gingen wij bijvoorbeeld één keer per maand naar de Hille. Maar dat kost veel tijd en geld.”