Taakstraf voor Ravensteiner die bij achterburen binnen klom

Oude lindeboom Macharen ter ziele, maar opvolger staat al klaar

19:02 MACHAREN - Het was voor de Macharenaar een raar gezicht: de oude lindeboom - naamgever ook van 'buurman' basisschool - die er 's ochtends nog in volle glorie stond, was in de late namiddag niet meer over dan een dichtgegooid gat. 's Middags maakten mannen met kettingzagen korte metten met de boom die op foto's uit het begin van de vorige eeuw al te zien was.