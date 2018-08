Tachtig baantjes in de geest van 'held' Maarten in Oss

OSS - Graag had Trudy van der Graaff haar twee gesponsorde kilometers gezwommen met Maarten van der Weijden, in Leeuwardens water. Het werd het Osse zwembad.

Hoe anders dan haar held klimt ze uit het chloorwater van het wedstrijdbad van Arethusa. Niks verrimpelde handen en voeten, niks holle blik in de ogen, niks extreem vermoeid. Maar redelijk fris en fruitig. Ze zucht. Veegt haar hoofd droog. En schiet vol. ,,Wat Maarten van der Weijden daar in Friesland heeft laten zien, verdient diep, diep respect", stamelt Trudy van der Graaff, de 58-jarige Osse die zojuist haar twee gesponsorde zwemkilometers voltooide, in de geest van haar held. Goed voor duizend euro voor de foundation.

En toch was het zwaarder dan gewoon lekker tachtig trainingsbaantjes trekken, stelt ze. Niet in fysieke zin, maar wel emotioneel heftig omdat er in haar vrienden-, kennissen- en sporterskring de nodige mensen met kanker geconfronteerd werden. Die daarmee de strijd aangingen. Die soms verloren. Net als haar eigen moeder die tien jaar geleden kwam te overlijden. ,,Ook voor hen zwom ik. En niet te vergeten voor Meindert Kuipers, die prostaatkanker heeft en met wie ik aankomend najaar de marathon van Berlijn ga skeeleren. En voor Ruud Vermeulen, de triatleet die met een hersentumor te maken kreeg maar blijft vechten."

Borstcrawl

Dolgraag had ze zij aan zij geborstcrawld met Maarten. Zijn laatste, Leeuwardens stukje van tweehonderd Elfstedenkilometers. Edoch, de organisatie zette een dikke vette streep door de gehele zwemrekening, vanwege de ronddolende poepbacterie.

,,Flauwekul", oordeelt echtgenote Wim, 60-jarige biotechnoloog, die vanaf zes uur langs de badrand iets meer dan veertig minuten filmt, fotografeert en aanmoedigt en ook nog tijd heeft om uit te leggen dat een getrainde zwemmer echt niet doodziek wordt van 'n slokje besmet water. ,,Zo'n maatregel is veel meer bedoeld voor mensen die al ziek, zwak of misselijk zijn. En natuurlijk ook voor kleine kinderen. Maar goed, al met al zijn we hier en nu in Oss en niet in Leeuwarden. Trudy zou daar deze maandag tegen vieren het water induiken."

Quote Wat Maarten in Friesland heeft laten zien, verdient diep, diep respect Trudy van der Graaff

En hij verhaalt over het zwembad van Witmarsum dat elke geïnteresseerde zwemmer aanbood om als alternatief dáár te water te gaan. ,,Maar dat was voor Trudy totaal geen optie. Waarom naar een Fries bad rijden als je in je eigen Oss een prima wedstrijdbad hebt? Precies één mailtje naar het bestuur van Arethusa, waar ze lid van verdienste is, was genoeg om deze baan 1 vrij te maken. Ja, ze houdt op haar horloge zelf bij hoe ver ze is."

Aandachtig toeschouwer is ook Meindert Kuipers, sportmaatje van de zwemster en vechtend tegen de prostaatkanker met uitzaaiingen. ,,Nee, vraag gerust," zegt hij, ,,ik ben heel open over mijn ziekte die niet meer te genezen is, nu redelijk onder controle is en waarvan ik hoop dat er toch nog iets van een geneesmiddel gevonden wordt. Ik zit na de chemo's in wat je noemt de blessuretijd. Bij een lotgenotenbijeenkomst, onlangs in ziekenhuis Bernhoven, was ik van bijna dertig mannen de jongste. Tja, dan word je met je neus op de feiten gedrukt. Heel confronterend."