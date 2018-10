Taxibusjes in plaats van Stint: 'Hogere kosten uiteindelijk bij ouders'

Ontroeren­de brief van Osse kinderop­vang: 'Dankbaar dat ouders nog vertrouwen in ons hebben'

13:14 OSS - Kinderopvang Okido in Oss is 'ongelofelijk dankbaar' dat de ouders van de slachtoffers van het spoorongeluk het vertrouwen in de medewerkers niet hebben verloren. Dat valt te lezen in een openhartige brief die deze krant mocht inzien. ,,We missen de kinderen enorm."