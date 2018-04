TBL-docent Peet Kappen genomineerd als beste geschiedenisleraar van het jaar

Nulander Kappen geeft les op het Osse Titus Brandsma Lyceum. Daarvoor stond hij voor de klas op het Mondriaan College. De zoektocht naar de beste geschiedenisleraar begon in maart van dit jaar. Scholieren, directies en collega’s stuurden op verzoek van het Rijksmuseum meer dan honderd formulieren in waarin ze een leraar voordroegen. De vijftien overgebleven kandidaten zijn volgens de jury allen toppers: zeer bevlogen en met uitzonderlijke kwaliteiten. In mei of juni bezoekt de jury een les van Kappen en de andere genomineerden. Daarna wordt de top 6 bekendgemaakt.

Kappen is in de regio ook bekend vanwege zijn rol bij het Brabants Wielercafé, historische publicaties én verhalen en exposities over popmuziek. Eind oktober wordt duidelijk of hij de Geschiedenisleraar van het jaar is. In dat geval mag hij zich een jaar lang de ambassadeur van het geschiedenisonderwijs noemen, neemt hij een lesvideo op, én mag hij met drie klassen naar het Rijksmuseum.