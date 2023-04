Tbs-patiënt die eigen zoon ontvoerde in Oss moet terug naar de kliniek

Bij HMC is het geloof in eigen kunnen onveran­derd groot

De schakers van HMC zijn na één seizoen terug in de meesterklasse, het hoogste landelijke niveau. Dat is geen verrassing, want de Bossche schaakequipe stak in de eerste klasse B met kop en schouders uit boven de rest. „We willen straks ouderwets gaan voor een plek in het linkerrijtje.”