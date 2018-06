Te veel vet geloosd in afvalwater: Oss dreigt met boetes, Padifood belooft beterschap

Acht maanden cel voor inwoner van Ravenstein die in Oss cocaïne dealde

14:08 OSS/DEN BOSCH - Een 35-jarige inwoner van Ravenstein moet acht maanden de cel in omdat hij gedurende een jaar in Oss cocaïne dealde. in feite kreeg de man deze dinsdag veertien maanden, waarvan zes voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.