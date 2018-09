Te voet of te paard langs tientallen hindernissen bij de Geffense Plas

Een tocht door het bos, over het strand en door het water. Met onderweg meer dan dertig grote en kleine hindernissen. Het is niet niks, de organisatie van zo’n obstacle run. Dan is het eigenlijk doodzonde als maar één diersoort plezier heeft van al dat harde werk. Bij de Geffense Plas hebben ze daar nu wat op bedacht. Want zowel paard als mens maakt er twee weekenden lang gebruik van hetzelfde parcours. Voor het eerst worden er de Brabant Outdoor Trials op poten gezet. Of liever gezegd: op benen.