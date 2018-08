Terugdringen van kitten-explosie kwestie van lange adem

Business as usual in Lith: bootjes laten zich vijf meter 'opschutten'

12:22 LITH - Geen filevorming en vertraging, dinsdagochtend in de sluizen bij Lith. Rijkswaterstaat besloot vanaf maandagmiddag alle sluizen in Noord-Brabant maar een beperkt aantal keren open te laten gaan. In Lith is er niet veel van te merken.