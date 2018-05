Theater De Lievekamp bereidt zich voor op een jubileumjaar vol spektakel

OSS - ,,Bij opening in 1968 was het één van de modernste theaters", zegt directeur Coen Bais, maar ook in het 50e jaar kent de Lievekamp een aantal primeurs.

Aan belangstelling voor het jubileumjaar van Theater De Lievekamp is in elk geval geen gebrek, getuige de volle Rabozaal waarin Bais en hoofd marketing Ron Megens de programmering voor het komende theaterseizoen presenteren. Een seizoen dat een aantal innovaties kent. ,,Volgende keer zit u zacht", zo laat het Bais het publiek weten, want de zaal zal nieuwe, luxueuzere stoelen krijgen.

Die zijn zeer geschikt voor de comfortabele bioscoopervaring die het theater wil bieden met hun in de kleinere zaal live gestreamde opera's vanuit het Royal Opera House in Londen. ,,Voorstellingen van een niveau dat je nooit naar Nederland halen kunt", zegt Bais, maar waar vanaf komend seizoen dus wel in Oss van te genieten is. ,,Het kan niet zo zijn dat de grote zaal daar dan qua geluid bij achterblijft", aldus Bais, dus zal die in de komende zomermaanden voorzien worden van nieuwe geluidstechniek waarmee in de zogenoemde 'droge akoestiek van het theater die van een echte concertzaal nagebootst kan worden.

Oudejaarsconference

En in het 50e jaar zijn er daar een aantal even gevarieerde als prestigieuze voorstellingen te vinden. Zo zal cabaretier Marc-Marie Huijbregts zijn oudejaarsconference, voordat hij deze in Tilburg voor de TV-camera's vertoont, eerst in Oss op de planken brengen.

Toneelstukken beslaan het spectrum van klassiek tot spiksplinternieuw, met Huub Stapel in Shakespeare's King Lear, maar ook Renée Fokker als Astrid Holleeder in de toneelbewerking van haar boek Judas. De internationaal befaamde Ossenaar Robin Borneman zijn concert in de kleine zaal kan inmiddels al op zoveel animo rekenen dat het naar de grote zaal verzet is, en het Amerikaanse dansgezelschap Momix komt eerder succes in Oss met plezier overdoen.

Klok