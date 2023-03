Theaterproductie Het Lot van Ravenstein is vooral om te lachen

Zaak Klaas Otto naar ander gerechts­hof: ‘Goed dat er buiten Brabant onafhanke­lijk naar wordt gekeken’

DEN BOSCH/BERGEN OP ZOOM - Een ander gerechtshof gaat naar de zaken rond Klaas Otto kijken. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald. Aanleiding is mogelijke belangenverstrengeling. ,,We komen steeds met ontlastend bewijs, maar daar wordt helemaal niet naar gekeken.”