TikTok is een mijnenveld, zéker voor kinderen van 11 jaar (en hun ouders)

‘Hotel de Kaf’ gaat in moordend tempo door tal van maatschap­pe­lij­ke thema’s heen

HEESCH - Theatergroep Trots54 hoopt scholieren te inspireren met een in moordend tempo voortdenderende voorstelling. Deze vrijdagochtend in Heesch maken zij er in elk geval veel indruk mee. ,,Theater is zoiets moois.”