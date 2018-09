Toch dertig maanden cel voor Ossenaar na verkrachting prostituee

DEN BOSCH/OSS - Een 35-jarige Ossenaar moet van het gerechtshof in Den Bosch 30 maanden in de cel doorbrengen omdat hij op 15 december 2016 een escort van haar vrijheid beroofde, verkrachtte en mishandelde. De verdachte was in hoger beroep gegaan omdat hij volhield onschuldig te zijn.