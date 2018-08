Tóch roze feest bij kermis Oss: Foute Dinsdag barst los bij ‘t Berghje

Hij regelde daarom wat roze aankleding, belde een handvol artiesten en won advies in bij horecaondernemers die bekend zijn in de gay-scene. Het resultaat is Foute Dinsdag. Een nieuwe feestdag die wat Van den Bergh betreft ieder jaar terugkomt. Of de reguliere Dolle Dinsdag nu terugkeert of niet. Gelijk tijdens de eerste editie treden zangeres Heidi, Brian voet en Def Rhymz op in het café aan de Berghemseweg.