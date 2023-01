Toekomst (kleinere) gemeenten onzeker door gebrek aan medewerkers en eigen geld

met Video Het laatste rondje? Gemeenten moeten kiezen: schaats­baan dicht of geld erbij

De hoge energieprijzen hakken er keihard in bij de Nederlandse schaatsbanen. Gemeenten komen voor de keuze te staan: tonnen bijstorten of sluiting. ‘Wat in zeventig jaar is opgebouwd, dreigt in twee jaar afgebroken te worden. Dat kan de overheid toch niet laten gebeuren?’

16 januari