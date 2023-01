Toerisme is klap van corona te boven: meer bezoekers dan in 2019, en er komen in 2023 nog veel meer aan

Het toerisme in de provincie Gelderland is in 2022 flink gegroeid. Er waren 2,7 procent meer toeristen die minimaal één nachtje Gelderland boekten dan in 2019, het laatste jaar zonder coronarestricties. De verwachting is bovendien dat de groei doorzet in zowel Gelderland als Limburg.

Volgens cijfers van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen verbleven er in een jaar tijd bijna 4,5 miljoen gasten in Gelderse hotels, op campings en in groepsaccommodaties.

Mei was een opvallend drukke maand, met ruim een half miljoen toeristen. In het voorjaar kwamen ook de buitenlandse gasten weer terug naar Gelderland, vooral uit Duitsland en België. In 2021 kwamen er door allerlei reisbeperkingen maar 250.000 buitenlandse toeristen naar Nederland, maar vorig jaar waren dat er alweer 600.000.

Nog drukker in 2023?

Op campings in Gelderland was het in 2022 mede door de buitenlandse gasten zelfs drukker dan in 2020 en 2021, de jaren dat Nederlanders toch massaal in eigen land gingen kamperen in plaats van in het buitenland.



De verwachting is bovendien dat het dit jaar nog drukker wordt in Gelderland. Niet omdat mensen dit jaar niet naar het buitenland gaan, maar omdat ze de provincie verkiezen boven andere plekken in ons land.



,,Toeristen uit binnen- en buitenland kiezen steeds vaker voor streken als Gelderland of Limburg in plaats voor een stad als Amsterdam”, zegt directeur Jos Vranken van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC).,,70 procent van de vakantiegangers zoekt bij het boeken naar rust en ruimte.”

Opvallend: ook na de coronacrisis blijft het druk in de Gelderse natuurgebieden. Het jaar 2022 was niet alleen een druk jaar in de hotel en op de campings, ook in de Gelderse natuur was het druk. Ten opzichte van het jaar 2021, waarin Gelderlanders massaal de natuur introkken- omdat er verder weinig te doen was- groeide het aantal bezoekers van natuurgebieden nog eens met 21 procent.



De drukte in het bos is al enige tijd voer voor discussie. De provincie Gelderland probeert met recreatiezonering ervoor te zorgen dat de drukte geen negatief effect heeft op planten en dieren.

In het jaarlijkse onderzoek van NBTC naar vakantieplannen in binnen- en buitenland staan Gelderland en Limburg nu bovenaan, gevolgd door de kustgebieden.

Eindelijk goed nieuws voor kampeerboerderijen

De coronacrisis had in Gelderland de grootste impact op de groepsaccommodaties. Grote groepen mochten niet samen zitten en talloze vrienden- en familieweekenden gingen niet door. Afgelopen jaar heeft die branche zich weer helemaal hersteld. Vooral in het voorjaar en najaar zitten de meeste accommodaties vol.



Herre Dijkema, directeur van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen is blij met de cijfers. ,,Dit is goed voor de economie, werkgelegenheid en leefbaarheid in onze regio’s.”