Toon en Toos Schuurmans: 'Het is geven en nemen in een huwelijk'

"Het is geven en nemen in een huwelijk, dan komt het altijd wel goed!", zo weet Toos Schuurmans. Ze vertelt het op opgewekte toon, en ze kan het weten ook, want op 4 oktober zijn zij en haar man Toon maar liefst 60 jaar getrouwd.

Ze woonde in Berghem, toen ze elkaar bij het gilde tegenkwamen. Tijdens uitjes moest Toos zich wel ouder voordoen, want in veel van hun favoriete dansgelegenheden mocht je pas vanaf je achttiende naar binnen.

Een normale jongen

"Toen wist je al wel dat je voor elkaar bestaat", zegt Toos. "Het was een normale jongen, van gewone, normale mensen. Net als ik zelf was!" De klik was er dus al snel, en het duurde niet lang voor het jonge stel in het huwelijksbootje stapte. "Zestig jaar terug was het anders dan nu. Naar cafés of zaaltjes, dat was toen niet. We hebben het gewoon bij ons thuis gevierd."