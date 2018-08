TOP-clublied schalt na veertig jaar weer over het voetbalveld: 'Rood en wit kleur der Ossenaren'

Hij was wat je noemt een ras-TOP-man, die als directeur van zijn eigen Osse vloerenbedrijf vooral ook rood-witte weldoener was, als voorzitter van de supportersclub drukbezochte hometrain-wedstrijden organiseerde en daarnaast in de jaren zeventig van de vorige eeuw wielrenners 24 uur aaneen door de Macharense polder liet pedaleren. Wat velen echter niet weten is dat wijlen Leo Dekkers de tekstschrijver was van het in het Osse Kuipje aan de Hescheweg vaak gezongen clublied.

,,Ja, onze Leo ging er trots op dat hij in 1978 , bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van TOP, dat lied had geschreven”, zegt zus Mies (70). ,,Daarvoor had-ie de hulp ingeroepen van z’n zwager én accordeonist Piet Wagemakers, die op zijn beurt weer Coen van Orsouw senior om advies had gevraagd. Ik herinner me ook nog dat er een Belgisch orkestje meespeelde. Con Amor, zeg je? Dat zou zomaar kunnen.”