TOP Oss speelt wedstrijd met een rouwrandje

OSS - Een tribune in het zwart. Witte ballonnen die de lucht in gaan. En een tegenstander die respectvol mee rouwt. De wedstrijd tussen Top Oss en Sparta gisteravond had een zwart randje.

Zelfs het veld van Top Oss draagt een rouwband. 'Oss is geraakt in het hart. Wij leven mee met alle betrokkenen', staat er met witte letters op de zwarte boarding rond het veld te lezen. Voor aanvang van de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam deze vrijdagavond laat Top Oss met grote letters haar betrokkenheid zien bij het treinongeluk, dat een dag eerder slechts een paar honderd meter verderop gebeurde en het leven kostte van jonge vier kinderen en twee mensen zwaar verwondde. Supporters die hun plekje innemen op de tribune doen dat vanavond in alle rust. En in het zwart gekleed, zoals supporters van de club via Twitter hadden gevraagd.

Aan de kant staat Ossenaar Dean van der Sluys er wat verslagen bij. De vleugelverdediger moet vanavond de wedstrijd vanaf de bank meemaken, want hij heeft nog altijd last van de hersenschudding die hij vorige week opliep in de wedstrijd tegen FC Volendam. ,,Balen, dat ik juist vanavond niet mee kan spelen'', zegt hij. ,,Deze wedstrijd is toch bijzonder. Heel Oss leeft mee met de betrokkenen van het ongeluk. En dat juist we nu hier vanavond aan denken, ja, daarbij had ik graag op het veld gestaan.'' Van der Sluys en Ragnar Oratmangoen zijn de enige twee spelers in het team van trainer Klaas Wels die afkomstig zijn uit Oss. ,,Wij kennen de bij het ongeluk betrokken families niet. Maar je merkt dat heel de stad meeleeft. Het raakt je, of je nu uit Oss komt of niet.''

Quote Deze wedstrijd is toch bijzonder. Heel Oss leeft mee met de betrokke­nen van het ongeluk. Dean van der Sluys Zijn teamgenoten dragen vanavond de rouwband. Ook de tegenstander. Dat Sparta zo meeleeft vindt de TOP-voorzitter Peter Bijveld 'hartverwarmend'. ,,Gisteren sprak de burgemeester ware woorden. Elk gezin wordt geraakt door dit drama. Elke TOP Ossenaar en elke Spartaan is hierdoor geraakt. Oss en Rotterdam zijn stil geworden. We zijn allemaal stil geworden", zegt hij als de spelers het veld op zijn gekomen. Terwijl de geluidsboxen 'Tears in Heaven' van Eric Clapton laten horen, vouwen de eveneens in het zwart geklede Spartanen aan de overzijde een groot spandoek uit. 'Onze harten huilen. Sterkte Oss', staat erop. Het hele stadion klapt.

Dan volgt een minuut stilte. Tientallen rode stadionfakkels gaan aan. De C-tribune heeft zo zijn eigen eerbetoon. De rook en het rode licht, de witte ballonnen die de lucht in vliegen, zelfs een stoere, getatoeëerde voetbalsupporter krijgt er vochtige ogen van. ,,Voetbal verbroedert, mensen zoeken elkaar hier op. Een voetbalveld is een goede plek om emoties te delen'', zegt woordvoerder Bart van Grinsven van de Osse club. De supporters hebben er behoefte aan, want het is drukker dan anders in het stadion. Robert van den Hurk uit Geffen bijvoorbeeld is samen met zijn vijftienjarige zoon Frankie en diens vriend Stef Verstegen speciaal naar de wedstrijd gekomen. ,,Natuurlijk ook omdat Sparta een eredivisieclub is. Maar nu met de herdenking wilden we helemaal graag gaan. Iedere ouder voelt mee met de gezinnen die getroffen zijn. Het maakt veel los, dat zie je wel in Oss. Het is mooi dat de club hier op deze wijze aandacht aan besteed.''

De spelers, of ze nu uit Oss komen of niet, laat het niet onberoerd, weet fysiotherapeut Rob den Dikker van TOP. ,,Ik praat tijdens de behandeling veel met de spelers, en het gaat bijna altijd over dezelfde dingen. Maar nu gaat het alleen maar hierover. Het ongeluk heeft een enorme impact op iedereen. Je gaat relativeren. Ook over wat we hier doen. Het is maar een potje voetbal.''

