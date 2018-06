Top van vakbond FNV mengt zich in conflict Maasveren

Al bijna een maand voeren 24 veermannen van de vijf pontjes tussen Gelderland en Brabant actie voor een hoger loon en betere arbeidsvoorwaarden. Een eindbod van werkgever Stichting Maasveren werd door de bond van tafel geveegd. Een oplossing is zodoende nog lang niet in zicht.

Verharden

De actievoerders zetten steeds een tandje bij. Eerst waren er publieksvriendelijke acties, daarna werden de pontjes verschillende keren uit de vaart genomen. Ook liet FNV Havens al eens de spierballen zien door havenarbeiders uit Rotterdam in te vliegen. Nu komt de vice-voorzitter van de vakbond dus langs. De verwachting is dat de acties in het vervolg verder verharden. Stakingen van 48 uur worden niet uitgesloten. Zeker nu het schooljaar bijna voorbij is en scholieren dus geen last meer hebben van de staking.