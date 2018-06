Treinen tussen Nijmegen en Oss rijden weer na aanrijding

Flinke dreunen en gevoelige tonen tijdens wijkcon­cert Lithse Fanfare

26 juni LITH - "Het verschil is zó enorm, ze hebben zoveel vooruitgang geboekt", zegt trotse moeder Moniek Debets over het jeugdorkest van de St.Lambertus fanfare uit Lith. Het jeugdorkest trapte af tijdens het wijkconcert op 26 juni. Op het Prelaat van den Bergplein in Lithoijen lieten ook het fanfareorkest en het Remigiuskoor van zich horen.