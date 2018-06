Treinverkeer tot 17.00 uur plat tussen Oss en Wijchen door defecte trein

Rups plaagt ook Oss: 'Jeukt erger dan muggenbult'

12:30 OSS- De 'jeukrups' maakt Osse badgasten het leven zuur. Ook op andere plekken in en rond de stad is het raak. De gemeente krijgt inmiddels vijftien meldingen per dag binnen over het beestje dat met zijn brandharen zorgt voor jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen. Braken en koorts kunnen ook tot de klachten behoren.