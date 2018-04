Twee keer brand in dezelfde paardenstal in Oss

OSS - De brandweer zal zaterdagochtend om 05.00 uur raar hebben opgekeken toen er een brand gemeld werd in een paardenstal aan de Leuvenstraat in Oss. Zij was daar namelijk vier uur eerder ook al geweest om een brand te blussen.

De eerste melding was van 01.10 uur. De brandweer werd gealarmeerd vanwege een brand in de stal en was tien minuten later in de Leuvenstraat aanwezig. Het vuur werd snel geblust, waarna de brandweer huiswaarts keerde.

Om 05.00 uur kwam echter een tweede melding binnen van brand in de stal. Een voorbijganger zag vanaf zijn fiets dat er wat brandde. Hij kon met een emmer die bij de stal lag water uit de drinkbak over de vlammen scheppen. Daardoor was ook dit brandje snel geblust.

De brandweer kwam zelf ook op de melding af en heeft met een warmtecamera gekeken of al het vuur uit was en of er ergens nog wat smeulde.