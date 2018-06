Twee nieuwe internationale kunstenaars te zien bij museum Jan Cunen

Ravenstei­ners bespreken zorgen over kwijnende kermis

15:12 RAVENSTEIN - De kleine kermis in Ravenstein stelde in mei behoorlijk wat mensen teleur. Onder hen CDA-leden, die het jammer vinden dat het niet goed gaat met de kermis in het vestingstadje. De partij wil de zorgen bespreekbaar maken en belegt een bijeenkomst, op 12 juni om 20.00 uur in de molen.