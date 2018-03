Twee rijstroken A50 bij Ravenstein dicht door ongeluk met aanhanger

80.000 kinderen in touw tijdens landelijke opschoondag: 'Opruimen omdat het zielig is voor de dieren'

10:18 De aftrap van de Landelijke Opschoondag was dit weekend in Oss. Ieder had zo zijn eigen reden om een uurtje afval op te ruimen in sloot en berm. Volgens Nederland Schoon deden in heel Nederland maar liefst 80.000 kinderen mee aan de opschoondag.