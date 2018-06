Twee vrouwen gewond bij botsing scooter en fiets in Oss

Scooter­rijd­ster botst met automobi­lis­te in Ma­ren-Kes­sel

14:40 MAREN-KESSEL - Een scooterrijdster is woensdagmiddag gewond geraakt bij een ongeval op de Kesselseweg in Maren-Kessel. In het kerndorp van de gemeente Oss kwam de bestuurster rond 12.15 uur op de kruising met de Lankerweg in botsing met een automobiliste.