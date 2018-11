Uden on ice kopiëren naar Winterland Oss? Hetzelfde kunstje in Oss flikken gaat zomaar niet

Opvallend is dat het Udense schaatsevenement Uden on ice het met slechts 7500 subsidie doet, en wél uitkomt. Is het een idee als de mensen achter Uden on ice de organisatie overnemen van Winterland in Oss? ,,Een interessante vraag”, reageert mede-organisator Jean-Louis van der Veen van Uden on ice. ,,Ik denk niet dat dat zomaar kan. Je kunt het businessmodel van Uden verplaatsen naar Winterland Oss maar dat is geen garantie voor succes. De vraag is: hoe zorg je voor een goedlopend evenement? Dat is iets dat je niet kunt kopen, daar moet je aan werken, jaar in, jaar uit. Je moet de juiste mensen en sponsoren vinden of aan je weten te binden.”