Uitbater Geffense Plas claimt schade op de gemeente na onterechte plaatsing borden blauwalg

'Gouden' bankje Muze Misse krijgt plek in rockmuseum

15:09 OSS/HEESCH - Na hun optreden op Muze Misse signeerden de mannen van Golden Earring een bankje in hun Osse kleedkamer. Daarmee werd het natuurlijk in één klap een verzamelobject. Vanaf zondag wordt het bankje daarom opgenomen in de collectie van museum RockArt in Hoek van Holland.