Uitgestorven oerrund is terug dankzij Brabantse boerenslimheid en daar profiteert Zuid-Europa ook van

MET FOTO'SKEENT – Het oerrund is terug. In het Brabantse Keent is een koe gefokt die als twee druppels water lijkt op het vier eeuwen geleden door mensen uitgeroeide dier. Nu wordt deze tauros geëexporteerd deze tauros naar bedreigde Zuid-Europese streken. Onder meer om bosbranden te voorkomen.