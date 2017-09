Uitvaartverzorger in Berlicum en Oss failliet

'Chantage' overschaduwt zegen voor centrumplan Oss, alleen SP stemt tegen

22:55 OSS - Na een 'heel bijzondere avond' staat het licht op groen voor centrumplan Wal Kwartier. Op de SP na ging donderdagavond heel de gemeenteraad achter het plan staan om de oude V&D en de aanpalende pandenrij te slopen om plaats te maken voor nieuwbouw met plek voor winkels, woningen, horeca en cultuur. Op verzoek van de oppositie gingen donderdag nog geen knopen door over geld. Dat gebeurt in december, als er meer bekend is over de financiën van het pand.