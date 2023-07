ULO Sint Jan in Oss is er niet zonder slag of stoot gekomen, nu wacht het gebouw na brand op herbouw

Acropolis in Megen geeft een deel van de winst terug aan verenigin­gen. ‘Het gaat om de boodschap’

MEGEN - Een geste van Acropolis: negen verenigingen in Megen die vaste huurder zijn, krijgen (een beetje) geld terug. Hoe komt het dat het gemeenschapshuis in het kleine Megen zulke zwarte cijfers schrijft dat het bestuur dit gebaar kan maken, terwijl het voor veel dorps- en gemeenschapshuizen in de regio een flinke opgave is de exploitatie rond te krijgen?