Ussen heeft na drie weken sluiting zijn Jumbo terug: ‘Zevende verbouwing is voorlopig de laatste’

Wat in 1984 allemaal begon met een bescheiden Vivo aan de Wolfskooi is nu een Jumbo die vier keer zo groot is als die winkel van veertig jaar geleden. De supermarktsector staat niet stil en dus ging ook deze winkel van Marco van Bergen afgelopen maand op de schop. ,,Dit was de zevende keer dat we hebben verbouwd. Dit was de meest ingrijpende en zal voorlopig ook wel de laatste keer zijn", sprak hij de toegestroomde klanten toe die zich 's ochtend bij de ingang hadden verzameld voor de heropening. Het leegstaande Rabobankkantoor naast de winkel is nu bij de supermarkt getrokken.