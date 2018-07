Utrechtse ondernemer zorgt voor nieuw leven in De Schans in Geffen

,,Dat ik in Geffen terecht ben gekomen, is puur toeval. Een makelaar bood mij dit aan. Ik heb geen marktonderzoek gedaan, maar hier zie ik kansen'', licht hij toe. ,,We zitten al vijf, zes jaar in deze branche met onze evenementenorganisatie Raqqas Lounge & Events. Op meer plekken organiseerden we feesten met lekkere dansmuziek. Nu hebben we een eigen zaaltje. Dat kan ook afgehuurd worden.''