Vaders zweten met zonen tijdens Obstacle Run in Oss

Dat de wedstrijd geschikt is voor alle leeftijden blijkt wel. Veel ouders doen samen met hun kinderen mee. Een van die mensen is John van de Westerlo. Hij heeft vaker aan obstacle runs meegedaan. ,,Het is een pittige mix van hardlopen met obstakels. Maar nu moet ik me aanpassen aan het tempo van mijn zoon", geeft Van de Westerlo aan. ,,Mijn streven is wel om kapot te gaan."