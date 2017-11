Valse beschuldiging achtervolgt Osse kunstenares Van Iperen nog steeds

OSS - Plagiaat zou ze gepleegd hebben. En haar werk was een aanfluiting. Hoe een valse beschuldiging in de zomermaanden de Osse kunstenares Ger van Iperen nog steeds achtervolgt.

Al meer dan vijf jaar zijn de kruiswegstaties van Ger van Iperen te zien in Zenderen, een plaatsje tussen Almelo en Enschede. De veertien werken zijn vervaardigd in dezelfde stijl als die van de Limburgse kunstenaar Frans Deumes. Vroeger hingen zijn staties in Zenderen, maar die waren goeddeels versleten. Restaureren was daarom praktisch onmogelijk.

Nooit klonk er een wanklank over het werk van Van Iperen, tot afgelopen zomer. Joep Deumes, de zoon van Frans, ontdekte de staties in juli en was woest. Hij herkende de stijl van zijn vader er totaal niet in. Een aanfluiting, noemde hij het. Plagiaat zelfs. Beschuldigingen die ook in de media verschenen.

Pas later realiseerde de jonge Deumes zich dat het werk van zijn vader onherstelbaar was beschadigd en dat de staties van Van Iperen in opdracht waren gemaakt. Toen was het kwaad echter al geschied. ,,Die aantijgingen kwamen heel hard aan”, zegt van Iperen nu. ,,Ik heb tientallen jaren fijn kunnen werken, van Oss tot Rome, maar nu komt er niets meer uit mijn handen.”

Excuses