Van Orsouw zwaar onder vuur om plan tweede crematorium

OSS - Tussen oud-wethouder Gé Wagemakers en huidig wethouder Joop van Orsouw komt het voorlopig niet meer goed. Wagemakers haalde gisteravond fel uit naar zijn opvolger. Hij verwijt Van Orsouw onbetrouwbaar bestuur en populisme in het dossier rond de vestiging een crematorium in Oss.

De discussie over de vestiging van een crematorium van Yarden aan de Willibrordusweg slaat een kloof van wantrouwen in de gemeenteraad, zo bleek gisteren. Als wethouder loodste Wagemakers in januari een plan voor de bouw van een crematorium bij het Stadsmortuarium van Wim Muller aan de Docfalaan door de gemeenteraad. Van Orsouw (Beter Oss) was tegen dit plan, omdat de gemeente geld moest investeren in het wegkopen van de buurman van het mortuarium.

Op dat moment had zich net uitvaartonderneming Yarden gemeld. Die wil aan de Willibrordusweg op eigen kracht een crematorium bouwen. Wagemakers schoof dit plan terzijde, omdat de locatie volgens hem ongeschikt is, maar nu Van Orsouw wethouder is, wordt deze mogelijkheid toch weer serieus bekeken.

Wagemakers (LOF) liet gisteren blijken dat de zaak hem hoog zit. ,,We hebben met z'n allen weloverwogen een besluit genomen om het crematorium aan de Docfalaan te vestigen. Van Orsouw kreeg toen zijn zin niet en probeert nu als wethouder alsnog zijn zin door te drammen."

Over de Balk

Wagemakers haalde in herinnering hoe Van Orsouw enthousiast opdraafde voor het 'hysterische SBS-programma Over de Balk om zijn populistische praatjes te verkopen'. ,,Want Yarden zou zogenaamd een 'gratis' crematorium bouwen aan de Willibrordusweg. Nu toont hij zich ongeïnteresseerd richting de initiatiefnemer voor het plan aan de Docfalaan en loopt gewoon weg uit een overleg met hem. En nu komt er ook nog een onderzoek naar de Willibordusweg. Dit is in strijd met het raadsbesluit."

Wagemakers kreeg steun van D66, PvdA en GroenLinks in zijn oproep om Yarden de deur te wijzen. ,,Het gaat hier om de vraag wie er in Oss de baas is", stelde Dolf Warris (GroenLinks). ,,Een wethouder dient een genomen raadsbesluit gewoon uit te voeren."

Vakantie

Van Orsouw kon zich gisteren niet verdedigen, omdat hij met vakantie is. Wethouder Frank den Brok liet in zijn plaats blijken dat de reactie van oud-collega Wagemakers overtrokken is. ,,Het is een collegebesluit om de aanvraag van Yarden in behandeling te nemen, in die zin dat we gaan onderzoeken of er in Oss ruimte is voor een tweede crematorium. Meer is het niet." Een overbodig onderzoek, wat Wagemakers betreft. ,,Zestig procent van alle Ossenaren heeft een uitvaartverzekering bij Dela en gaat dus naar Uden of Rosmalen. De markt bestaat uit hooguit veertig procent."