Van ratten ben je niet snel af, ook niet met hond en jachtgeweer

Foxterriër

Boeren organiseerde speciale klopjachten waarbij op een middag in 1930 gemakkelijk honderd ratten werden doodgeslagen. In 1931 gebruikte De Stad Oss zelfs het woord 'rattenrazzia' in een bericht over het 'opruimen' van wel vijftig ratten bij de weduwe Th. in Berghem, die klaarblijkelijk niet met haar volledige naam in de krant mocht. Uit Huisseling kwamen in 1934 berichten dat de ratten jonge kuikens en jonge eenden hadden doodgebeten of verslonden. Dat waren geen incidenten. Huisseling kwam al jaren niet van de rattenplaag af. Vlakbij, in de schuur van landbouwer J.P. sprongen onder een paar zakken aardappelen op een middag twintig ratten te voorschijn. Dankzij de boerenknechten werden er dertien onschadelijk gemaakt.

In Uden was boer M. van Elschot succesvol in de rattenjacht. Hij gebruikte in 1924 zijn jachtgeweer. Dertig schoot hij er dood. Sommige probeerden via het dak te vluchten maar Van Elschot bleef schieten. Tenminste drie dakpannen sneuvelden ook. Boer Spierings, ook in Uden, maakte een paar maanden later korte metten met 'een kudde ratten'. Tachtig stuks kreeg hij er te pakken. De rattenjacht was er een van de grote getallen. In Lithoijen ging het daarom ook over 'een leger van ratten' (1928). Met vergif en klemmen werden de indringers bestreden maar ze bleven zelfs het huis binnendringen. Daarom was het hondje van de weduwe Van L. in Lithoijen goud waard want dat beestje slaagde erin 42 ratten dood te bijten. De kleinverbruiker kon beter naar de drogist voor een doosje Rodent. Dan was je voor 50 cent klaar.