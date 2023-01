Van restaurant, bakker tot speelgoedwinkel: steeds meer ondernemers gooien definitief de deur dicht

Veel ondernemers laten het niet op een faillissement aankomen. Zij trekken er zelf de stekker uit omdat de kosten, bijvoorbeeld voor de productie, oplopen. Zo besloot bakker Hans van Duijvenvoorde van bakkerijketen D’n Bekker met pijn in het hart om zijn zes winkels in het Land van Cuijk te sluiten. Het brood zou te duur worden om te kunnen verkopen.

Meat Monkey van keurslager Alex van Deursen in Cuijk stopte eveneens. Zijn energierekening steeg in korte tijd van 1200 naar 5100 euro per maand en dat betekende voor hem de nekslag.

Corona hakte er flink in

Er zijn in 2022 al 10.000 meer ondernemers gestopt dan in heel 2021, toen 91.985 ondernemingen stopten. De hoge kosten spelen daarbij een rol, maar voor veel ondernemers speelt meer. Zo zijn de lockdowns tijdens de coronapandemie veel horecazaken toch noodlottig geworden, ondanks alle coronasteun. Zo stopte Grand Café Metropole in Arnhem, een iconische horecazaak uit 1923.

Zonder corona was ik ook wel een keer gestopt, maar dan had het misschien nog een paar jaar geduurd

De coronacrisis speelde ook een rol bij Nathalie van den Heuvel (47), zij stopte na 23 jaar met café De Gouden Leeuw in Grave. ,,Ik heb veel tijd gehad om na te denken. Zonder corona was ik ook wel een keer gestopt, maar dan had het misschien nog een paar jaar geduurd.”

Twee jaar corona werpt bij ondernemers nieuwe vragen op. ‘Hoe gaan en willen we verder in de toekomst?’, vroegen Daphne (58) en Ruud (59) Heijenga zich af. Het stel runde bijna twaalf jaar de winkel Bos&Heij in het Arnhemse stadscentrum. De coronaperiode heeft er flink ingehakt, zowel emotioneel als financieel, zeggen ze. Maar het heeft hen ook op scherp gezet. Ze willen meer tijd voor hun eerste kleinkind, voor hun bejaarde ouders die intensieve mantelzorg nodig hebben, meer gaan genieten.

Vergrijzing

Bij stoppende ondernemers is de vergrijzing óók een grote factor, zegt de Tilburgse hoogleraar Joris Knoben. ,,Mensen van 65 die zeggen: ik vind het mooi geweest. Die geen opvolger of iemand anders hebben die het wil overnemen.”

De Nijmeegse Petra Föllings (67), die met pensioen gaat, had wel een overnamekandidaat voor haar danswinkel Podium voor ballet- en theaterspullen. ,,Maar die wilde dat ik dan nog anderhalf jaar als werknemer in de winkel zou staan.”

Ondanks de oorlog in Oekraïne en zorgen over de gasrekening zijn er nog steeds veel ondernemers die een bedrijf oprichten. Op 1 december stonden er 2.318.562 ondernemingen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ten opzichte van een jaar eerder kwamen er 122.633 ondernemingen bij (5,6 procent). In de winkelstraat zien we dat echter niet terug. De stijging komt vrijwel helemaal voor rekening van groei in het aantal (parttime) zzp’ers.

Ondernemers die willen stoppen worden doorverwezen naar de website Ondernemersplein. In tien stappen wordt uitgelegd wat er komt kijken bij het vrijwillig beëindigen van een onderneming. ,,In de eerste tien maanden van 2022 noteerden we 168.699 sessies. Ik denk dat we in heel 2022 boven de 200.000 bezoeken zijn uitgekomen. Dat zie ik wel als een significante stijging van de informatiebehoefte naar het beëindigen van een onderneming.” In 2020 was het aantal sessies 57.904. In 2021 waren dat er 133.051.

Juist ondernemers op leeftijd vragen zich eerder of ze niet beter kunnen stoppen dan doorgaan met de onderneming, omdat elke dag dat ze geopend zijn verliesgevend is.

Geld is de reden dat ondernemers willen stoppen: de kosten van personeel, energie, transport en materiaal. ,,Plus dan nog eens de schuld die ze hebben bij de Belastingdienst en de terugbetaling van coronaregelingen.”

,,We krijgen gemiddeld zo’n vijftig telefoontjes per week van ondernemers die willen stoppen. Tot nu toe hebben we meer dan 3000 bellers gehad die gesproken hebben met een ‘Zwaar Weer’-specialist. Maar het gaat in golven. Richting het einde van het jaar stijgt het aantal altijd, zo hadden we in november 242 telefoontjes. Ook bij de start van het nieuwe jaar neemt het aantal toe”, zegt Hans Klein Swormink, manager van het programma Zwaar Weer bij de Kamer van Koophandel.

Ondernemers dachten niet aan stoppen: ‘En toen kwam corona’

Nee, failliet zijn ze niet. Maar voor veel ondernemers was de coronaperiode wel de bekende druppel en dus trekken ze zelf de stekker er maar uit. Twee van hen doen hun verhaal.

Volledig scherm Yvonne Roelofs is afgelopen zomer gestopt met De Engelbewaarder in de Lange Hezelstraat in Nijmegen. © Paul Rapp

Eigenlijk wilde ze gewoon doorgaan tot haar 67ste, tot aan haar pensioen. En wie weet nog tot haar 70ste. Maar Yvonne Roelofs trok deze zomer de stekker uit De Engelbewaarder, een iconische speciaalzaak van (houten) speelgoed in het hartje van Nijmegen.

Dat is drie jaar eerder dan gedacht. Corona met gedwongen winkelsluitingen, het dalende aantal bezoekers in de winkel doordat klanten tegenwoordig veel online kopen: de lol was er wel af.

De laatste jaren stond Yvonne Roelofs elke dag, zeven dagen in de week, in de winkel. Een auto kopen of op vakantie gaan, zat er niet in. Alles voor de zaak. ,,En toen kwam corona eroverheen. Zag je allerlei oproepjes op Facebook: ‘Koop lokaal’. Maar iedereen weet dat toch? Alsof je moet smeken: kom alsjeblieft naar mijn winkel. Dat heeft De Engelbewaarder niet verdiend.”

Coronasteun

Yvonne Roelofs en haar winkel overleefden de pandemie dankzij de coronasteun. Maar het was diezelfde steun die haar ook aan het denken zette. Want het geld - een lening van 10.000 euro - moet ze terugbetalen aan de gemeente. ,,Het pand moet bovendien geschilderd en onderhouden worden. En intussen kwamen er steeds minder mensen in de winkel en daalde de omzet. De winkel bracht niet voldoende geld meer op en het wordt niet meer wat het was. Ik dacht: hoe ga ik dat de laatste drie jaar tot mijn pensioen doen? Daar ga je dan wel over nadenken.”

Nu is de onderneemster aan een nieuwe fase van haar leven begonnen. ‘Ik ga de dag plukken’, nam ze zich voor. ,,Tussen je 65ste en 75ste kun je alles nog.”

Volledig scherm De herkenbare gevel van de Engelbewaarder. De speelgoedwinkel van Yvonne Roelofs ging afgelopen zomer dicht. Definitief. © DG

Volledig scherm Caspar van Hal van restaurant Van Hal besloot in coronatijd dat het mooi is geweest. Het horecabestaan is intensief en veeleisend. © Jan Ruland van den Brink

Er is meer op aarde dan halve hanen uit serveren

Voor restauranteigenaar Caspar van Hal (52) was corona het laatste zetje. Voordat het virus het hele land en dus ook de horeca lam legde, waren er al twijfels, maar in die twee jaren werd het steeds duidelijker: het is mooi geweest. Er is meer op aarde dan halve hanen uitserveren.

Restaurant Van Hal in het buitengebied van Voorst is een traditioneel familiebedrijf. Als Caspar van Hal op zijn 16de een vervolgopleiding moet kiezen, is al snel duidelijk wat het moet zijn: de hotelschool. Uiteraard met als doel overname van het restaurant dat naam en faam verwierf met de halve haan.

Jarenlang zet Van Hal zich in voor het familiebedrijf. Hij zit in het begin vol ideeën. Bedenkt zelfs dat hij een hotel wil realiseren in de achtertuin met twintig kamers. Na jaren van wachten op toestemming van de gemeente komt er groen licht. ,,Toen was de energie er al wel uit, als je zo lang moet wachten, maar daar komt dan ook nog eens onvoorzien onderhoud en vervolgens een economische crisis overheen. Dat zette me aan het denken.”

Geen opvolger

Dat niet alleen. De eigenaar merkt ook dat hij zijn creativiteit niet helemaal kwijt kan in zijn werk. En het meest problematisch vindt Van Hal wel het gebrek aan een opvolger. Nieuw elan. ,,Als ik kinderen had gehad dan hadden ze nu waarschijnlijk de leeftijd gehad om te zeggen: ‘Leuk pa, maar dat gaan we effe anders doen’.”

En dan komt corona. In no time moet de boel dicht. ,,En na een paar dagen, dacht ik: dit is heel fijn. Ik kom gewoon tot rust.” Van Hal merkt dat hij helemaal leeg is. Maar voelt ook direct nieuwe energie. ,,Ik heb heel veel buiten in de tuin gewerkt, die heb ik helemaal opgeknapt en er was ook weer ruimte om andere dingen te bedenken en te maken.”

Alles bij elkaar concludeert Van Hal: tijd om te stoppen. En nu hoopt hij dat er een stel komt met frisse plannen dat de zaak over wil nemen.