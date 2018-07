Veel schade aan Mercedes na klap tegen paal in Oss

Tennisclub Oss staat eindelijk op matchpoint voor nieuwbouw

21 juli OSS - Er komt na tien jaar eindelijk beweging in de verhuisplannen van de Osse tennisvereniging Breakpoint '83. De vergunningaanvraag voor nieuwbouw op de Talentencampus is de deur uit. ,,Als we de wind mee hebben, vieren we in maart de opening van ons nieuwe onderkomen", zegt voorzitter Koen van Ettinger.