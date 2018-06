Veermannen op de Maas staken verder: gesprek met werkgever levert niets op

De rest van deze week worden geen acties meer verwacht. Volgende week zetten de stakers juist een tandje bij. Waarschijnlijk met een aantal stakingen van 24 of zelfs 48 uur. Alleen voor scholieren wordt dan eens per dag overgevaren.

Loonsverhoging

Het conflict tussen FNV Havens en de stichting Maasveren draait om een loonsverhoging voor de 24 schippers. Volgens de vakbond bijten zij al jaren op een houtje. De bond eist daarom een loonsverhoging van 110 euro per maand. Volgend jaar moet er nog eens 110 euro per maand bij. Ook willen de actievoerders dat de automatische prijscompensatie in stand blijft.