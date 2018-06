Veermannen op de Maas staken verder: onduidelijkheid over lot scholieren en forenzen

LITH - Schippers op de veerponten over de Maas tussen Gelderland en Brabant gaan het werk volgende week voor langere tijd neerleggen. Vakbond FNV Havens heeft dat dinsdag aangekondigd nadat overleg met de werkgever over een loonsverhoging voor de veermannen was mislukt. Aanvankelijk meldde de FNV via het ANP dat nu ook scholieren en forenzen worden getroffen, maar dat is volgens onderhandelaar Cees Bos onjuist.