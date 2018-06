'Veldtocht' door Ravenstein; een cultureel lesje geschiedenis

RAVENSTEIN - Een van de onderdelen van het Zuiderwaterliniefestival dit weekend was op zondag een culturele 'veldtocht van de verbeelding' door Ravenstein. Deze theatertoer liep langs een aantal mooie en iconische plekjes in het vestingstadje, alwaar de deelnemers op een bijzondere wijze een lesje kregen in de Ravensteinse geschiedenis.