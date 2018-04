'Verbod op rookhokken zorgt voor slapeloze nachten bij de buren'

Weer moeten staan in de trein? NS test Zitplaatszoeker tussen Den Bosch en Arnhem

10 april Ook treinreizigers blijken kuddedieren. In de ene wagon staan we hutje mutje, in de andere zijn nog vrije zitplaatsten. Met de nieuwe service Zitplaatszoeker loodst de NS ons naar de beschikbare plekken. Reizigers tussen Den Bosch en Arnhem hebben de primeur.